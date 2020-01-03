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  4. Gol kralı Bandırmaspor’da

Gol kralı Bandırmaspor’da

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

TFF 2.

Gol kralı Bandırmaspor’da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor ligin ikinci yarısının başlamasına sayılı günler kala transferlerini sürdürüyor.
Ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Bandırmaspor’da ikinci yarı için transferler sürüyor. Gümüşhanespor’dan stoper Fırat Arıkan ile prensip anlaşmasına varan bordo-beyazlılar, ilk yarıda ligin gol kralı Bayburt Özel İdarespor’dan Tayyib Kanarya ile de sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 25 yaşındaki genç santrafor ligin ilk yarısında çıktığı 14 maçta kaydettiği 15 golle gol krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor.

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