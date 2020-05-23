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  4. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ramazan Bayramı mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 23.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, başta ’sağlık’ olmak üzere mutluluk bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Salgın süreci sebebiyle bu Ramazan Bayramında insanların sevdiklerinden uzak kalmanın burukluğunu yaşadığını dile getiren Ramazan Şimşek, “Çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin duası ile anlamlanan Ramazan Bayramımızı, salgın sebebiyle ayrı geçirmek durumunda kaldık.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ramazan Bayramı mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, başta ’sağlık’ olmak üzere mutluluk bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Salgın süreci sebebiyle bu Ramazan Bayramında insanların sevdiklerinden uzak kalmanın burukluğunu yaşadığını dile getiren Ramazan Şimşek, “Çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin duası ile anlamlanan Ramazan Bayramımızı, salgın sebebiyle ayrı geçirmek durumunda kaldık. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması kararına hepinizin uyacağını biliyorum. Bu günler geride kalacak ve biz sevdiklerimize doyasıya sarılabileceğimiz, kalabalık sofralarda yeniden buluşacağımız günler yaşayacağız. Bayramlar, çocukların sevindirildiği, büyüklerin ziyaret edildiği, kardeşlik duygusunun pekiştirildiği, sosyal dayanışmanın yaşandığı önemli günlerdir. Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, başta ’sağlık’ olmak üzere mutluluk bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu süreçte fedakârca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere; tüm İslam aleminin, mübarek Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum” dedi.

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