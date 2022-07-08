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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Devlet Bahçeli'ye ziyaret

08.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, babası merhum Salih Bahçeli adına dikilen çınar fidanının sertifikasını takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette Bahçeli, sertifikanın kendisi adına çok kıymetli olduğunu söyleyerek, Şimşek'e teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, şunları kaydetti:

"Yeşil bir Gölbaşı bilinciyle sürdürdüğümüz faaliyetler kapsamında ömürlük çınarlar olarak başlattığımız babalar günü projesinde ahirete intikal etmiş babalarımızın ismini çınarlarla yaşatmak istedik. Bu kapsamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin kıymetli babası Merhum Salih Bahçeli adına da çınar ağacımızı dikerek ismini yaşatmayı amaçladık. Bu vesileyle bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin çok kıymetli babası Salih Bahçeli adına hazırladığımız sertifikayı Genel Başkanımıza takdim ettik. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin yaşadığı duygusallığa ortak olduk."

Gölbaşı ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla "Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı" oluşturulmuştu. Vefat eden babaların anısına çınarların dikildiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin babası Salih Bahçeli adına da fidan dikilmişti.

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