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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten taksicilere siperlik

ANKARA HABERLERİ  | 23.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sürecinde aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşın ve esnafın da yanında olmaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sürecinde aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşın ve esnafın da yanında olmaya devam ediyor. Taksici esnafını ziyaret ederek siperlik ve hijyen kiti hediye eden Şimşek, “Sağlıklı yolculuklarınız, bol kazançlarınız olsun” dedi.
Gölbaşı Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesaisini sürdürüyor. Salgın süreci boyunca hem esnafa hem de vatandaşlara hijyen paketi ve maske dağıtımı yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşların sık kullandıkları taksi duraklarını ve esnafı ziyaret ederek siperlik ve dezenfektandan oluşan hijyen çantası verdi. Her fırsatta esnafı ziyaret ederek yanlarında olduklarını dile getiren Şimşek, “Esnafımızın zor şartlar altında çalıştıklarını düşünerek sizler için gereken tedbirleri Gölbaşı Belediyesi olarak almaya çalışıyoruz. Taksilerimizin içerisine müşterileriniz ile gerekli mesafeyi korumak için siperlik montaj ettik. Ayrıca dezenfektan desteği de sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.
Taksici esnafı ise Ramazan Şimşek’e verdiği destekler ve hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

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