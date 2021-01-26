Gölbaşı Belediyesi atıklardan sokak kulübesi üretti

Ankara’da etkili olan soğuk hava sonrası sokak hayvanları için harekete geçen Gölbaşı Belediyesi, hafriyatların geri dönüşümü ile ürettiği sokak kulübelerini, ilçenin belli noktalarına yerleştireceklerinin müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan hafriyatları geri dönüşüm ile sokak hayvanları için kazandırdı. Dışarda kalan sokak hayvanlarının zor şartlardan etkilenmemesi için Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde ortak çalışmaya imza attıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Temizlik İşleri ekiplerimiz topladıkları hafriyatları Fen İşleri ekiplerimiz ile buluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğümüz atölyesinde yapılan çalışmalar ile sokak hayvanlarımıza ev kazandırdık. Bu sayede atık ürünlerin geri kazandırılmasını sağlarken aynı zamanda da sokak hayvanlarımıza birer çatı sağlamış olduk. Yaptığımız kulübelerimizi Gölbaşımızın belli bölgelerine yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Can dostlarımız artık sıcacık bir yuvaya kavuşuyor" dedi.