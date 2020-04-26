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Gölbaşı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine iftar menülerini ulaştırdı

ANKARA HABERLERİ  | 26.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtıyor.

Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtıyor. Yemek dağıtımının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize ulaşsın” açıklamasında bulundu.
Korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşılayan Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan iftar yemeklerinde hijyene ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşılmasına özen gösterdiklerini söyleyen Ramazan Şimşek “Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Ramazan ayı yardımlaşma, bereket ve dayanışma ayı. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) in de hadisinde dediği gibi ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Bu noktadan hareketle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza iftar yemeği dağıtımı yapmaya başladık. Sadece iftar menülerimizle değil, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için bir telefon uzaklarındayız" açıklamasında bulunan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Siz yeter ki evde kalın. Ekiplerimiz her türlü ihtiyacınızı karşılamak için yanınızda. Aynı zamanda temizlik, dezenfektan çalışmalarımıza ve denetimlerimize de ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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