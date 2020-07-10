Gölbaşı Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zararlı böcek ve haşerelere yönelik çalışma başlattı.

Gölbaşı’nda yağışların durması ile yaz dönemi bitkilerde oluşan zararlı böcek ve haşerelere yönelik zirai ilaçlama faaliyetlerine başlayan Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için çalışıyor. Sıcak havalarda vatandaşların park ve yeşil alanlarda huzurlu ve sağlıklı bir yaz ayı geçirmelerini sağlamak için yoğun biçimde çalıştıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Özellikle yaz aylarında rahatsızlık veren haşere ve zararlı böceklerin halkımızın huzurunu bozmasını istemiyoruz. Ekiplerimiz park ve yeşil alanlarda, kamu kurum bahçelerinde yaz boyu zirai ilaçlamalara periyodik olarak devam edecek. Sizlerin sağlığı ve huzuru bizler için her şeyden önce geliyor” ifadelerini kullandı.

