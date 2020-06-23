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  4. Gölbaşı Belediyesi kaldırım çalışmalarını tamamlıyor

Gölbaşı Belediyesi kaldırım çalışmalarını tamamlıyor

ANKARA HABERLERİ  | 23.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi mahallelerde kaldırım çalışmalarına hız verdi.

Gölbaşı Belediyesi mahallelerde kaldırım çalışmalarına hız verdi. Yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan çalışmalar ile Gölbaşı’nda bozuk kaldırım kalmayacak.
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek çözüm sunan Gölbaşı Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi. Bozuk kaldırımların özellikle engelli vatandaşlara büyük sorun yaşattığını ve bu noktadan hareketle çalışmalarını özenle sürdürdüklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Merkez mahallelerimizin tamamında yıl sonuna kadar andezit taşı döşeyerek kaldırım çalışmamız devam edecek. Bu zamana kadar Eymir, Karşıyaka ve Seğmenler mahallelerinde çalışma yaptık” dedi.

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