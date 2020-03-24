YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Gölbaşı Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

ANKARA HABERLERİ  | 24.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Umre’den gelen vatandaşların yerleştirildiği KYK yurtlarında görev alan doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına ikramda bulundu.Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nda bulunan sağlık çalışanlarına destek olmak için, sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak ikramlarda bulundu.

Gölbaşı Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Umre’den gelen vatandaşların yerleştirildiği KYK yurtlarında görev alan doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına ikramda bulundu.
Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nda bulunan sağlık çalışanlarına destek olmak için, sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak ikramlarda bulundu. Başkan Şimşek, “Korona virüse karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımız bizler için çalışıyor. Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personellerine şükran borçluyuz” dedi.
Öte yandan, görevlilerin soğuktan korunabilmeleri için bölgede 10 adet çadır kurulurken, çadırlara personelin soğuk havadan korunmaları için ısıtıcılar kondu. Bölgedeki görevlilere Gölbaşı Belediyesi tarafından da gün boyu sıcak çay, su ve sıcak çorba ikram ediliyor. Görevlilerin tuvalet ve lavabo ihtiyaçlarını giderebilmesi için Gölbaşı Belediyesi tarafından mobil tuvaletler yerleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu!Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu!
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
13:00
İkindi
16:28
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Mert Eczanesi
Yenimahalle
İmece Eczanesi
Mamak
Dilara Eczanesi
Cankaya
Aysen Eczanesi
Cankaya
Karaşar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

HDP Kongresi'yle ilgili terör soruşturması başlatıldı

HDP Kongresi'yle ilgili terör soruşturması başlatıldı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.