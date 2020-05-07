YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı Belediyesi tavuklarına yem isteyen Fatma teyzenin isteğini geri çevirmedi

Gölbaşı Belediyesi tavuklarına yem isteyen Fatma teyzenin isteğini geri çevirmedi

ANKARA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:00 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi, tavukları için yem isteyen Fatma adlı yaşlı kadının talebini geri çevirmedi.İncek’te oturan ve 65 yaş sınırı sebebiyle dışarı çıkamayan Fatma teyze, Gölbaşı Belediyesini arayarak yem talebinde bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, tavukları için yem isteyen Fatma adlı yaşlı kadının talebini geri çevirmedi.
İncek’te oturan ve 65 yaş sınırı sebebiyle dışarı çıkamayan Fatma teyze, Gölbaşı Belediyesini arayarak yem talebinde bulundu. Talebi hızlıca yerine getiren Gölbaşı Belediyesi ekiplerini karşısında gören Fatma teyzenin mutluluğu görülmeye değerdi. Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşadığını söyleyen yaşlı kadın, kimsesi olmadığını anlatarak. “Ne zaman dara düşsek Allah razı olsun siz varsınız. Hiçbir talebimizi geri çevirmediniz. Tavuklarıma yem alamadığım bugün de hızır gibi yetiştiniz. Bir an önce bugünlerin geçmesi en büyük dileğimiz. Allah sizlere sağlık versin. Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e ve çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Ankara Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
19:56
Yatsı
21:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Cevizlidere Eczanesi
Cankaya
Güner Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Seren Eczanesi
Cankaya
Sevil Eczanesi
Cankaya
Ülkü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.