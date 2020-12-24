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Gölbaşı Belediyesi trafik sorununa neşter vuruyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.12.2020 16:04 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından alt yapı ve yeni yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın talimatıyla Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi trafik sorununa neşter vuruyor

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından alt yapı ve yeni yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın talimatıyla Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “İlçemizin sorunlarının çözümüyle ilgili mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesinde yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Eğimli arazi olması nedeniyle ekiplerimiz büyük titizlikle çalışıyor. Yeni açtığımız yol 20 metre genişliğinde olup bitince bölünmüş yol olarak düzenlenecektir. Yolun tamamı açıldığında ise Malatya istikametinden Adıyaman yönüne şehir merkezine girmeden gidilebilecek. İlçemiz için önemli olan bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gölbaşı Belediyesi trafik sorununa neşter vuruyor

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