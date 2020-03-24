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Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar İçin valilik koordinesinde kurulan ‘Vefa İletişim Merkezi projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek çalışmalarını sürdürüyor.Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinin koordineli çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir hafta önce bir proje başlatmıştık.

Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar İçin valilik koordinesinde kurulan ‘Vefa İletişim Merkezi projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek çalışmalarını sürdürüyor.
Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinin koordineli çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir hafta önce bir proje başlatmıştık. Projemiz kapsamında 60 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları ekiplerimizin yardımıyla gerçekleşiyordu. Bu süreçte yoğun bir talep aldık, evinden çıkamayan vatandaşlarımızın gıda, fatura yatırma, temizlik ve ilaç alışverişlerini ekiplerimiz titizlikle yaptı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından, tüm illerimizde vefa iletişim merkezleri kuruldu. İlçemizde de kaymakamlık bünyesinde kurulan bu merkeze dahil olduk. 112, 155, 156, 153 telefon numaralarından yalnız yaşayan 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız arayarak bu hizmetten yararlanabilir.
24 saat her türlü yardım ve destek için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımıza destek olmaya hazırız. İhtiyacı olanlar taleplerini iletebilirler. Vatandaşlarımızdan ricam mecbur kalmadıkça lütfen dışarı çıkmasınlar, 65 yaş üstü vatandaşlarımızda kendileri için uygulanan yasağa uysunlar” diye konuştu.

Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor

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