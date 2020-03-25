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Gölbaşı Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet

ANKARA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçede uygulamaya konulan korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini karşılıyor.Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların talepleri ADAF koordinasyonunda Vefa ve Sosyal Destek Grubu ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından gideriliyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçede uygulamaya konulan korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini karşılıyor.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların talepleri ADAF koordinasyonunda Vefa ve Sosyal Destek Grubu ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından gideriliyor. Gölbaşı Kaymakamlığı öncülüğünde ilçe genelindeki kamu kurumlarından görevliler ile birlikte 17 belediye birim müdürü de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Korona virüse yönelik tedbir uygulamalarında 41 personel ve 24 araçtan oluşan salgınla mücadele ekibi görev yapıyor. Gölbaşı Belediyesi tarafından evinden çıkamayan vatandaşlara temel gıda yardımı yapılıyor. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da vatandaşların sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor, ilaç tedariği sağlanıyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüse karşı mücadelemiz her gün daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Devletimizin titizlikle yürüttüğü bu süreci bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz bu süreçte biraz daha konuya duyarlı olmaları ve evde kalmaları. Biz görevimizin başındayız. Belediye olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizi seferber ettik. Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi, sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan korona virüs tedbirleri kapsamında Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde dezenfekte işlemleri devam ediyor. Kamu kurumları ve topluma açık alanlarda dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

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