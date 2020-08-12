Gölbaşı Belediyesinden istihdama tam destek

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in öncülüğünde yürütülen, Taş İşlemeciliği Teknisyenliği ve Veteriner Teknisyenliği bölümlerinin meslek liselerinde açılmasına ilişkin proje, Belediye Meclis toplantısında onaya sunuldu. Pandemi süreci ile tarıma ve yerli üretime olan ihtiyacın bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım ve Hayvancılık Üreticiliği, Veteriner Teknisyenliği alanlarında meslek liselerinde eğitim verilmesinin önemi hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. 17 kurum ile iş birliği halinde yürütülen projeye ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Başkan Ramazan Şimşek, Taş İşletmeciliği Teknisyenliği görüşmeleri devam ederken Tarım ve Hayvancılık, Veteriner Teknisyenliği alanında kalifiye eleman yetiştirecek okul ve arazi ile ilgili meclis üyelerine anlatımda bulundu. 150 dönüm arazi içerisinde bulunan okulun etrafında bulunan tarım arazilerinin kiralanarak bilinçli üreticilerin ülkeye kazandırılacağının altını çizen Başkan Ramazan Şimşek, Türkiye’de 5. si açılacak olan meslek liselerinin de Gölbaşı’na kazandırmış olmanın önemine değindi.

Türkiye’de İstihdam Onaylı Meslek Liselerinin 5.si Gölbaşı’nda

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla nitelikli eleman ihtiyacını karşılama amacı ile yürütülen çalışmalar kapsamında meslek erbabı yetiştirmek için harekete geçen Gölbaşı Belediyesi, 4 yıllık eğitimlerini başarı ile bitiren öğrencilere istihdam sağlayacak. Tarım ve Hayvancılık, Veteriner Teknisyenliği alanlarında her iki sektörde de kalifiye eleman sorununa çare olacaklarını vurgulayan Başkan Ramazan Şimşek, "Gölbaşımız tarım ve hayvancılığın yanı sıra taş işlemeciliğiyle de çok değerli hazinelere sahip. Taş İşletmeciliği Teknisyenliği ile ilgili çalışmalar hala devam etmekte. Tarım ve Hayvancılık, Veteriner Teknisyenliği alanında kendi yetiştirdiğimiz nitelikli elemanlarımız neden olmasın diye düşündüğümüzde meslek liseleri ile iş birliği yapma ihtiyacımız doğdu. Kaymakamlığımız, M.E.B bürokratlarımı, Sivil Toplum Örgütlerimiz ve Sektör Temsilcilerimiz ile istişarelerimiz sonucunda gerekli bölümlerin açılmasına ilişkin talebimizi Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın da desteği ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. 4 yıl boyunca eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizi her iki sektörde de iş bulma garantisi ile mezun edeceğiz. Türkiye’de istihdamına nitelikli personel yetiştirerek katkı sağlamaktan kıvanç duyuyoruz. Pandemi sürecinde yerli üretime, tarım ve hayvancılığa olan gereksinimlerimizi görme imkanımız oldu. Bu vesile ile bizler de elverişli topraklarımızda bilinçli üreticiler yetiştirerek Türk tarımına ve hayvancılığına katkıda bulunacak kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.