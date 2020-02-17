YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı Belediyesi’nden kadınlara el sanatı desteği

Gölbaşı Belediyesi’nden kadınlara el sanatı desteği

ANKARA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından, kadınlara yönelik ücretsiz el sanatları kursları için kayıtlar 17 Şubat-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.El sanatları kursuna katılan kadınlar, kurs sayesinde hem meslek öğrenecek hem de yaptıkları ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlayacak.Kursa katılan kadınlar; basit nakış, baskı tasarım, takı tasarım, kara kalem, yağlı boya, ahşap boyama, etamin, iğneli keçe, dar dokuma gibi el sanatlarını öğrenecek.“Hem üretken hem sanatkar kadınlar yetişecek”Kadınların sosyal aktivitelere daha çok katılabilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Kursiyer kadınlara öğrendikleri el sanatlarında üretim yapacak, ürettikleri eşyaları satarak, aile bütçelerine katkı sağlayacaklar.

Gölbaşı Belediyesi’nden kadınlara el sanatı desteği

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından, kadınlara yönelik ücretsiz el sanatları kursları için kayıtlar 17 Şubat-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.
El sanatları kursuna katılan kadınlar, kurs sayesinde hem meslek öğrenecek hem de yaptıkları ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlayacak.
Kursa katılan kadınlar; basit nakış, baskı tasarım, takı tasarım, kara kalem, yağlı boya, ahşap boyama, etamin, iğneli keçe, dar dokuma gibi el sanatlarını öğrenecek.
“Hem üretken hem sanatkar kadınlar yetişecek”
Kadınların sosyal aktivitelere daha çok katılabilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Kursiyer kadınlara öğrendikleri el sanatlarında üretim yapacak, ürettikleri eşyaları satarak, aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Kurslarımızda üretken, sanatkar hanımlar yetişecek. Gölbaşı Belediyesi olarak ilçemizde kadınlarımızın boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri açısından iyi bir fırsat olacak kurslarımıza tüm kadınlarımızın katılımlarını bekliyoruz” dedi.
Kayıtlar 17 Şubat’ta başlıyor
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ücretsiz kursa katılmak isteyen kadınların, 17-26 Şubat tarihleri arasında Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ne başvuru yapabilecekleri bildirildi.

Gölbaşı Belediyesi’nden kadınlara el sanatı desteği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Ankara Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:33
Öğle
13:08
İkindi
16:04
Akşam
18:32
Yatsı
19:51

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Beşparmak Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Sim Eczanesi
Cankaya
Yeni Bayramoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.