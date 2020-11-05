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Gölbaşı Belediyesinden mazgal temizliği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde yağmur suyu mazgallarını temizliyor.Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde bulunan yağmur suyu mazgallarını tek tek temizliyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde yağmur suyu mazgallarını temizliyor.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde bulunan yağmur suyu mazgallarını tek tek temizliyor. Ekipler kış aylarında yaşanması yağışlarda mazgallarda biriken çöpleri temizledi. İlçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden belediye ekipleri yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını hızla sürdüren ekipler yoğun yağışlarda en büyük sorunun yerlere atılan çöpler olduğunu belirterek vatandaşların yerlere çöp atılmaması yönünde daha duyarlı olmaları istendi.

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