Gölbaşı Belediyesi’nden memurlarına müjde

Gölbaşı Belediyesi, Türk Yerel Hizmet Sendikası ile belediye memurlarına dair sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı. Gölbaşı Belediyesi’nde çalışan memurlara yapılan sözleşme ile bürüt üzerinden yüzde yüz sosyal denge tazminatı verildi.

Türk Yerel Hizmet Sendikası Başkanı Ahmet Ragıp Hızal, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkürlerini ileterek, “2021 yılı için Gölbaşı Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sendikamız arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalıyoruz. Ankara da 25 ilçe bir de büyükşehir belediyemiz var. Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’in takdiri ile sosyal denge tazminatımız bu yıl yüzde yüz üzerinden hesaplanacak. Bu davranış 25 ilçe belediyeye ve büyükşehir belediyesine örnek oldu. Belediye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ramazan Şimşek, göreve geldiğinden itibaren hem belediyenin asli hizmetlerini aksatmadan Gölbaşı halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştı hem de belediyenin mali yapısını düzeltti. Çalışanın ise hakkını verdi. Bütün belediyelerden ve başkanlarından aynı tutumu bekliyoruz. Güçlü başkan güçlü belediye ve güçlü sendika ile çalışanlarının yanında oldu” dedi.