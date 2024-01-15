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Gölbaşı Belediyesi’nden ücretsiz sinema ve tiyatro etkinlikleri

15.01.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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Gölbaşı Belediyesi ücretsiz sinema ve tiyatro etkinliklerini vatandaşlar ile buluşturuyor.

Yediden yetmişe tüm Gölbaşılılar için proje ve çalışmalarına Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öncülüğünde devam eden Gölbaşı Belediyesi, Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Yüzyıllık Destan “Ateş” tiyatro oyununun Akün Sahnesi’nde 23 Ocak Salı saat 20.00’deki gösterimine ve 27 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Panora AVM sinemasında gösterilecek “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben” sinema filmine Gölbaşılı vatandaşları götürerek kültür sanat alanındaki ücretsiz etkinliklerine devam ediyor. Vatandaşlar tiyatro ve sinema gösterimlerine www.ankaragolbasi.bel.tr/sinema ve www.ankaragolbasi.bel.tr/tiyatro adreslerinden başvuru yapabilecek.
Başkan Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek “Gölbaşımız, sporun, sanatın ve kültürün birleştiği önemli noktalardan biri. Gölbaşı tarım, sanayi, turizm kenti yanı olmasının yanı sıra aynı zaman da bir kültür ve spor kenti haline gelmiş durumda. Bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak düzenlediğimiz aktivitelerle hemşehrilerimizin sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Gölbaşılı kadınlarımız için düzenlediğimiz gezilerin, sinema gösterimlerinin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız turnuvalar ve sosyal aktivitelerle yediden yetmişe tüm Gölbaşılıların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi ve bu imkanlardan faydalanmaları bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

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