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Gölbaşı Belediyesinden vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı

ANKARA HABERLERİ  | 29.05.2020 16:53 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi, ibadete açılan camilerde vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.Günler öncesinden yapılan temizlik ve dezenfektan çalışmalarının yani sıra bugün namaz kılacak vatandaşlarla bir araya gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Gölbaşı Belediyesinden vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı

Gölbaşı Belediyesi, ibadete açılan camilerde vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.
Günler öncesinden yapılan temizlik ve dezenfektan çalışmalarının yani sıra bugün namaz kılacak vatandaşlarla bir araya gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Tek kullanımlık seccade, dezenfektan dağıtımı da gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara bilgilendirmede bulunarak sosyal mesafe kuralına dikkat çekti. Alınan tedbirler ile salgının üstesinden gelineceğini aktaran Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, “Güzel dualarınız ile sağlıkla günlerde buluşmak dileğiyle. Camilerimizin dolup taşacağı günleri iple çekiyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesinden vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı

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