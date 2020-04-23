Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği ‘100. Yılında Çocuk Bayramı’ temalı yarışma sonuçları açıklandı

Gölbaşı Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında kazananlar belli oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nın 100. yılında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için düzenlenen online yarışma sonuçları açıklandı. 8-18 Nisan tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesinin www.ankaragolbasi.bel.tr aslı resmi web sitesi üzerinden başvuruları gerçekleştirilen 23 Nisan temalı yarışmada minikler, resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarıştı. Yarışmada galibiyeti göğüsleyen öğrencileri tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak bizler sizlerin evlerinde kaldığı sürede, güzel ve eğlenceli vakitler geçirmesini için bazı çalışmalar yaptık. Sizlerde ilettiğiniz çalışmalarınız ile sizlerle ne kadar çok gurur duymamız gerektiğini bir kez daha anlattınız. Milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerinde de olsa, yavrularımızın bu yarışmalarla bir nebze de olsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçladık. Birbirinden güzel eserleriniz bizlere ileten bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Çocukların evlerinde geçirdiği zamanı en verimli şekilde değerlendirmelerinin amaçlandığı, ilkokul düzeyinde birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncülere akıllı çocuk saati, ortaokul düzeyinde ise birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncü olan öğrencilere fotoğraf makinesinin takdim edileceği yarışmada dereceye giren öğrenciler şu şekilde:

İlkokul şiir dalında;

Gölbaşı Tek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Güzel (Birinci)

Şehit Bülent Göçer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ayşe Hümeyra Gündoğdu (İkinci)

Şahin Sevin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Çınar Haşimoğlu (Üçüncü)