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Gölbaşı Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor

31.01.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Gölbaşı Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.Gece saatlerinde başlayan kar yağışınınrdı andan ilçenin muhtelif bölgelerinde Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimleri başta olmak üzere bütün noktalarında don ve buzlanmaya karşı çalışma sürdürülüyor.Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçemizin dört bir tarafında kar nedeniyle kapanan yollarda ve kaldırımlarda kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte ilçenin farklı bölgelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İskender Yıldırım, kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde kar küreme, tuzlama ve yaya kaldırımlarında ki temizlik çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışınınrdı andan ilçenin muhtelif bölgelerinde Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimleri başta olmak üzere bütün noktalarında don ve buzlanmaya karşı çalışma sürdürülüyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçemizin dört bir tarafında kar nedeniyle kapanan yollarda ve kaldırımlarda kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.
Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte ilçenin farklı bölgelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İskender Yıldırım, kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde kar küreme, tuzlama ve yaya kaldırımlarında ki temizlik çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Gölbaşı Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor

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