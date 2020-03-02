YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı Belediyespor yerini koruyor

Gölbaşı Belediyespor yerini koruyor

ANKARA HABERLERİ  | 02.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyespor, Beypazarı sporu mağlup ederek Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’ndeki yerini korudu.Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Gölbaşı Belediyespor rakibi Beypazarısporu Ümit Avcı’nın golüyle mağlup etti.

Gölbaşı Belediyespor yerini koruyor

Gölbaşı Belediyespor, Beypazarı sporu mağlup ederek Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’ndeki yerini korudu.
Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Gölbaşı Belediyespor rakibi Beypazarısporu Ümit Avcı’nın golüyle mağlup etti. Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nin 20.haftasında evinden Beypazarıspor’u konuk eden Gölbaşı Belediyespor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşma öncesinde İdlib’de şehit düşen askerlerimiz için ‘Milletimizin Başı sağolsun’ yazılı pankart açan futbolcular, kahraman şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Maçın 23. dakikasında sağdan gelişen atakta Serhat Sağınç’ın ara pasını, Ümit Avcı plase vuruşla tamamlayarak rakip ağları havalandırdı. Golün ardından Gölbaşı Belediyespor Futbol Takımı oyuncuları tribünlere giderek İdlib şehitlerimiz için asker selamı verdi. Futbolcuların bu selamı taraftardan büyük alkış aldı.
Karşılaşmanın ilk devresi bu skorla sona ererken, 2. yarıda iki takımda ataklardan yararlanamadı. Maç Gölbaşı Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü Musa Ballı ve teknik heyet galibiyet sonrası futbolcuları tebrik etti.
Gölbaşı Belediyespor’u desteklemeye Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar geldi. Taraftarlar 90 dakika boyunca takıma büyük destek gösterdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de karşılaşma öncesinde futbolcularla bir araya gelerek takıma başarılar diledi.
20.hafta sonunda 12 Galibiyet 3 Beraberlik ve 5 Mağlubiyet Alan Gölbaşı Belediyespor 39 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
Gölbaşı Belediyespor ligin 21. Haftasında lider Sincan Belediyespor’a konuk olacak.

Gölbaşı Belediyespor yerini koruyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de polis 9 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 9 aranan şahsı yakaladı

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yine örnek davranış

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yine örnek davranış

İYİ Parti Edremit’te yeni dönem

İYİ Parti Edremit’te yeni dönem

İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy

İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy

Malatya Sivas Caddesi yenilenecek

Malatya Sivas Caddesi yenilenecek

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:06
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cevizlidere Eczanesi
Cankaya
İlke Eczanesi
Cankaya
Nalan Eczanesi
Yenimahalle
Gündüzler Eczanesi
Mamak
Yeni Güney Eczanesi
Mamak
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Yeni Şeniz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.