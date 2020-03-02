Gölbaşı Belediyespor yerini koruyor

Gölbaşı Belediyespor, Beypazarı sporu mağlup ederek Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’ndeki yerini korudu.

Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Gölbaşı Belediyespor rakibi Beypazarısporu Ümit Avcı’nın golüyle mağlup etti. Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nin 20.haftasında evinden Beypazarıspor’u konuk eden Gölbaşı Belediyespor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde İdlib’de şehit düşen askerlerimiz için ‘Milletimizin Başı sağolsun’ yazılı pankart açan futbolcular, kahraman şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Maçın 23. dakikasında sağdan gelişen atakta Serhat Sağınç’ın ara pasını, Ümit Avcı plase vuruşla tamamlayarak rakip ağları havalandırdı. Golün ardından Gölbaşı Belediyespor Futbol Takımı oyuncuları tribünlere giderek İdlib şehitlerimiz için asker selamı verdi. Futbolcuların bu selamı taraftardan büyük alkış aldı.

Karşılaşmanın ilk devresi bu skorla sona ererken, 2. yarıda iki takımda ataklardan yararlanamadı. Maç Gölbaşı Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü Musa Ballı ve teknik heyet galibiyet sonrası futbolcuları tebrik etti.

Gölbaşı Belediyespor’u desteklemeye Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar geldi. Taraftarlar 90 dakika boyunca takıma büyük destek gösterdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de karşılaşma öncesinde futbolcularla bir araya gelerek takıma başarılar diledi.

20.hafta sonunda 12 Galibiyet 3 Beraberlik ve 5 Mağlubiyet Alan Gölbaşı Belediyespor 39 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Gölbaşı Belediyespor ligin 21. Haftasında lider Sincan Belediyespor’a konuk olacak.



