Gölbaşı bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapacak

Gölbaşı Belediyesi, Spor Toto ile imzalanan protokol sonrası kolları sıvadı. Hayata geçecek bilardo salonu projesinin detaylarını paylaşan Başkan Ramazan Şimşek, “Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız” dedi.

Gölbaşı, doğal güzelliğinin yanı sıra sporun merkezi olma yolunda da büyük adımlar atıyor. Yıllardır hayali kurulan bilardo salonu projesi için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile imzalanan protokol sonrası Gölbaşı’nın spor merkezi olma yolunda atılan adımlarını hızlandırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz bilardo salonumuza bu protokol ile kavuştuk. Bilardo hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi ile takip edilen bir spor dalı. Geleceğin sporcularını yetiştirmekten mutluluk duyacağız” dedi.

Bilardo salonu ile uluslararası arenada Türkiye’nin de yerini alması için büyük çaba göstereceklerini kaydeden Şimşek, “Bilardo müsabakaları ile spor turizmini Başkentimize taşıyacak, hem Gölbaşı’nın hem de Ankara’nın turizm kenti olmasına fayda sağlayacağız. Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor denilince Ankara ve Gölbaşı akla gelecek” dedi.