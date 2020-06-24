YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapacak

Gölbaşı bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapacak

ANKARA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:28 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi, Spor Toto ile imzalanan protokol sonrası kolları sıvadı.

Gölbaşı bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapacak

Gölbaşı Belediyesi, Spor Toto ile imzalanan protokol sonrası kolları sıvadı. Hayata geçecek bilardo salonu projesinin detaylarını paylaşan Başkan Ramazan Şimşek, “Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız” dedi.
Gölbaşı, doğal güzelliğinin yanı sıra sporun merkezi olma yolunda da büyük adımlar atıyor. Yıllardır hayali kurulan bilardo salonu projesi için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile imzalanan protokol sonrası Gölbaşı’nın spor merkezi olma yolunda atılan adımlarını hızlandırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz bilardo salonumuza bu protokol ile kavuştuk. Bilardo hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi ile takip edilen bir spor dalı. Geleceğin sporcularını yetiştirmekten mutluluk duyacağız” dedi.
Bilardo salonu ile uluslararası arenada Türkiye’nin de yerini alması için büyük çaba göstereceklerini kaydeden Şimşek, “Bilardo müsabakaları ile spor turizmini Başkentimize taşıyacak, hem Gölbaşı’nın hem de Ankara’nın turizm kenti olmasına fayda sağlayacağız. Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor denilince Ankara ve Gölbaşı akla gelecek” dedi.

Türkiye Bilardo Federasyonunun taşınması planlanıyor
Hayata geçecek projenin bir diğer ayağını da aktaran Şimşek, “Türkiye Bilardo Federasyonunun da en yakın zaman diliminde Gölbaşı’na taşınmasını planlamaktayız. İlçemizin çehresine yakışacak atılımlar içinde bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hem sporun kalitesine uygun hem de hizmet ağının sağlıklı bir şekilde sunulacağı federasyon binamız da hizmete sunulacak” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ankara Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Güçlü Eczanesi
Cankaya
Gülbahar Eczanesi
Cankaya
Next Level Sabah Eczanesi
Cankaya
Venüs Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız kesimhane ve satış alanımız hayırlı olsun”

Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız kesimhane ve satış alanımız hayırlı olsun”

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.