Gölbaşı elektrikten yüzde yüz tasarruf edecek

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Amacımız hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlılık odaklı bir Gölbaşı’nı gelecek nesillere bırakmak” dedi.

Gölbaşı Belediyesi yaptığı geri dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekleyerek, parklara güneş enerjili aydınlatma direkleri kurdu. İlçede bulunan Bahçelievler Mahallesi 281. Cadde’de 725 metrekare parka 3 adet kamelya, 3 adet çöp kovası ve 6 adet güneş enerjili aydınlatma direğinin kurulumunu yapan Gölbaşı Belediyesi, bu sayede hem parkı yenilemiş hem de elektrikten tasarruf etmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten yüzde 100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor” ifadelerini kullandı.

Güneş enerji sistemi sayesinde elektrik israfına son vermeyi amaçladıklarının altını çizen Şimşek, “Güneş enerjisi ile aydınlatma sağlayan direklerimiz sayesinde Gölbaşımızda tasarruf, insanlarımızda da çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok alanda bu güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız ise hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlılık odaklı bir Gölbaşı’nı gelecek nesillere bırakmak” dedi.



