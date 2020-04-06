YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Gölbaşı Esnaf odasından mülk sahiplerine çağrı

Gölbaşı Esnaf odasından mülk sahiplerine çağrı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, iş yerlerini kapatan esnaflardan kira isteyen mülk sahiplerine yardımcı olun çağrısı yaptı.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, korona virüs salgını nedeniyle iş yeri sahiplerinin kiracılara yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.Kocaman, "Bu dar günde, zor günde bir birimizi sahiplenmeliyiz.

Gölbaşı Esnaf odasından mülk sahiplerine çağrı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, iş yerlerini kapatan esnaflardan kira isteyen mülk sahiplerine yardımcı olun çağrısı yaptı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, korona virüs salgını nedeniyle iş yeri sahiplerinin kiracılara yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.
Kocaman, "Bu dar günde, zor günde bir birimizi sahiplenmeliyiz. Bir birimize destek olmalıyız. Kiraların alınmaması gerekir. Üç dört ay iş yeri kirasının alınmaması çokta zor ve büyük bir şey değildir. Mülk sahibi kiracı ile dayanışma içinde olmalıdır. Esnafın yok olursa mülkün bir anlamı olmaz. Ekonomik durumu çok iyi olmayan mülk sahipleri en azından kiranın yarısını alarak kiracısına destek olmalıdır. Biz oda olarak Kaymakamlığa ve Belediye Başkanlığımıza başvuruda bulunduk. Belirtmiş olduğumuz gibi bu sıkıntılı günlerimizde birlik beraberliğimizi dayanışmamızı güçlendirerek bu zorlu süreci atlatacağımızın inancındayım" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:58
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:01
Yatsı
20:19

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Ömür Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.