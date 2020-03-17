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Gölbaşı ilçesinde ceviz projesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.03.2020 09:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde GAP Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Modern Ceviz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında fidan dikim ve damla sulama sistemi tesis çalışmaları devam ediyor.Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal proje ile ilgili arazide yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunarak projeyi değerlendirdi.

Gölbaşı ilçesinde ceviz projesi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde GAP Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Modern Ceviz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında fidan dikim ve damla sulama sistemi tesis çalışmaları devam ediyor.
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal proje ile ilgili arazide yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunarak projeyi değerlendirdi. Kaymakam Mutlu Köksal, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek proje anısına bir adet ceviz fidanı dikti.
Proje hakkında konuşan Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, "Kurum olarak yürüttüğümüz bu projemiz ile 12 çiftçimize 10-15 dekar aralığında değişen kapama ceviz bahçesi tesis ediyoruz. Bu bahçelere aynı zamanda toprak altı ve toprak üstü olmak üzere damla sulama sistemlerini de çekiyoruz. Projemiz GAP İdaresi tarafından yüzde 70 oranında hibe şeklinde destekleniyor. Projemizi bahar ve güz dönemleri olmak üzere iki etap şeklinde gerçekleştirip yaklaşık olarak 250-300 dekar boş araziyi ceviz üretimiyle meyveciliğe kazandırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
Projeden faydalanan çiftçilerden İsmet Gürmüş ise, "İlçe Tarım Müdürlüğünün projeden faydalandırdıkları arazim daha önce atıl haldeydi, herhangi bir gelirim de yoktu bu araziden. Ceviz dikip damla sulama sistemi döşemek istiyordum ancak masrafı bana fazla geliyordu. Sağ olsun devletimiz yüzde 70’ini hibe ederek bahçemi tesis etti. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı ilçesinde ceviz projesi

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