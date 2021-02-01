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Gölbaşı ilçesinde kapanan köy yolları tek tek açılıyor

01.02.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Gölbaşı ilçesinde kapanan köy yolları tek tek açılıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.Gölbaşı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve ilçe Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.
Gölbaşı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve ilçe Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Köy yollarını temizlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, “Yoğun bir şekilde yağan kar yağışı ile birlikte köy yollarımız da kapanmalar meydana geldi. İlçe Özel İdare ekiplerimiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerimiz, köy yollarımızı ulaşıma açmak üzere yoğun bir çaba göstermektedir. Şu an itibariyle kapanan 19 köyümüzün yolunu ulaşıma açtık. Toplam 11 köyümüzde ise çalışmalarımız devam etmekte. Kısa bir süre içerisinde de kalan 11 köyümüzdeki kar temizleme çalışmalarımızı tamamlayıp yollarımızı tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunup ulaşıma elverişli hale getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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