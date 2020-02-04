YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor

Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor

ANKARA HABERLERİ  | 04.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Gölbaşı’da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve model bir kent olarak gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor.Gölbaşı Belediyesinin ‘100.

Gölbaşı’da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve model bir kent olarak gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor.
Gölbaşı Belediyesinin ‘100. yılın model kenti Gölbaşı’ vizyonunun bir parçası olan ‘Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi’ için tanıtım toplantısı yapılacak. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı fizibilite destek programı kapsamında desteklenen projenin tanıtım ve açılış toplantısı, 5 Şubat’ta Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Ankara Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:07
İkindi
15:52
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Çamlıdere Eczanesi
Yenimahalle
Eksel Eczanesi
Yenimahalle
Fatih Eczanesi
Mamak
Kayalar Eczanesi
Mamak
Cüceloğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.