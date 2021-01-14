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Gölbaşı mesleki eğitimle gelişiyor

14.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi”nin bu alanda önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kasım 2019’da Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bigihan liderliğinde başvurusu yapılan “Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi” hibe desteği alarak, 25 Haziran 2020 tarihinde başladı.

Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi”nin bu alanda önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.
Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kasım 2019’da Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bigihan liderliğinde başvurusu yapılan “Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi” hibe desteği alarak, 25 Haziran 2020 tarihinde başladı. Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerini artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile bu alanda önemli katkılar sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında oluşturulan robotik kodlama atölyeleri, Kaymakamı Tülay Baydar Bigihan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, Bala İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uçar, Okul Müdürleri Muammer Soylu, Ömer Akgümüş, proje ekibi Semiha Özkul, Emrah Tokyürek, Osman Kutluer, Hüseyin Gökçe, Ayfer Tokyürek ve bilişim öğretmenleri ile birlikte zoom bağlantısı ile eğitim alan 55 öğretmenin katılımıyla açıldı.
Açılın ardından konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı’nda bu projenin yürütülmesinin mesleki eğitimin nitelikli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ara eleman ihtiyacı karşılanacak
“Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi” ile geleceğin bilişimcilerinin yetişmesine imkân tanınacak. RoboKaratay Projesi kapsamında Ankara’daki Mesleki Eğitim Anadolu Lisesi’nin teknolojik/eğitim altyapısını iyileştirip geliştirerek bilişim ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman ihtiyacını karşılamak, öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak, erken yaşta bireylerin bilişim teknolojileri ile tanışmasını sağlayıp bilişim alanına nitelikli öğrenciler kazandırmak, bütün bunların sonucunda Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Proje kapsamında Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Baldudak Ortaokulu’nda oluşturulacak Robotik Kodlama ve İnovasyon Atölyeleri ile öğrencilerin daha nitelikli eğitim almaları sağlanacak. Zehra Gökçe Anaokulu’nda lego setleri ile bilişim teknolojilerine merakı sağlayarak öğrencilerin meslekleri erken yaşta tanımaları sağlanacak. Gölbaşı Sanayi Sektörü İhtiyaç Analizi yapılarak mesleki eğitimde ihtiyaç duyulan bölüm ve dalların tespiti yapılacak.
Bilişim öğretmenlerine 3 D tasarım, robotik kodlama ve siber güvenlik eğitimleri verilerek öğretmenlerin nitelikleri artırılacak, Meslek Lisesi Bilişim öğrencilerine ERP ve Solidwork eğitimleri verilerek ek sertifikasyon ile öğrencilerin istihdam edilmeleri noktasında katkı sağlanacak. Atölyelerde bilişim bölümü öğrencilerinin eğitimleri ve ürün geliştirme çalışmaları yapılarak patent ve faydalı model başvuruları ve yarışmalara katılım sağlanacak, bu sayede daha nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı sağlanmış olacak. Ortaokul öğrencilerinin mesleki eğitime yönlendirilmesi ve farkındalığın artırılması noktasında atölyelerde uygulama ve ürün geliştirme çalışmalarına katılımları sağlanarak, böylelikle daha nitelikli ortaokul öğrencilerinin mesleki eğitimi tercih etmelerine katkı sağlanmış olunacak. Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknopark’a sektör gezileri düzenlenerek mesleki eğitime ilişkin öğrencilerde olumlu algılar oluşturulması sağlanacak. Meslek Liseleri, sektör ve ortaokul ve liselerin yer aldığı mesleki fuarı da içine alan CODEFEST etkinliği gerçekleştirilerek, mesleki eğitimde farkındalığın artırılmasına katkı sağlanacak.

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