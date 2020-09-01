YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı Park ve Bahçeleri Fen İşleri dokunuşuyla güzelleşiyor

Gölbaşı Park ve Bahçeleri Fen İşleri dokunuşuyla güzelleşiyor

ANKARA HABERLERİ  | 01.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atık maddelerden ürettiği sanat eserlerinin yanı sıra kendi personellerinin tasarladığı ve ürettiği kent mobilyaları ile de Gölbaşı’na estetik kazandırıyor.Fen işleri Müdürlüğü atölyelerinde personeller tarafından üretilen kent mobilyalarının parklara yerleştirilmeye başlandığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kendi personelimizin ürettiği kent mobilyaları parklara yerleştirilmeye başlandı.

Gölbaşı Park ve Bahçeleri Fen İşleri dokunuşuyla güzelleşiyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atık maddelerden ürettiği sanat eserlerinin yanı sıra kendi personellerinin tasarladığı ve ürettiği kent mobilyaları ile de Gölbaşı’na estetik kazandırıyor.
Fen işleri Müdürlüğü atölyelerinde personeller tarafından üretilen kent mobilyalarının parklara yerleştirilmeye başlandığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kendi personelimizin ürettiği kent mobilyaları parklara yerleştirilmeye başlandı. 23 Nisan Parkımızdaki çalışmalarımızı tamamladık. Parkımızın tadilat gereken yerlerini de yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fen İşleri Müdürlüğümüz atık malzemeleri kullanarak yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla dikkat çekici çalışmalara imza atarak geri dönüşüme katkı sağlarken bir yandan da Gölbaşımızın çehresine yakışır güzel ürünler de ortaya koyuyor. Bende emekleri ve çalışmaları sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Gölbaşı Park ve Bahçeleri Fen İşleri dokunuşuyla güzelleşiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:10
Öğle
12:54
İkindi
16:33
Akşam
19:28
Yatsı
20:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Uçak Eczanesi
Cankaya
Nazenin Eczanesi
Yenimahalle
İclal Eczanesi
Yenimahalle
Nar Eczanesi
Mamak
Yeşilbayır Eczanesi
Mamak
Oraklı Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Atlı ciritte final heyecanı Ankara'da yaşanacak
Atlı ciritte final heyecanı Ankara'da yaşanacak
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.