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Gölbaşı Tren Garına alt geçit yapılacak

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Tren Garı ile çarşı merkezi arasında yayaların kullanması amacıyla alt geçit yapım çalışması başlatılıyor.Kurugeçit Mahallesi üzerinde bulunan Tren Garı ile çarşı merkezi arasında alt geçit olmaması nedeniyle meydana gelen kazaların önüne geçilmesi için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından alt geçit çalışması başlatılıyor.Kazaların yaşandığı ve insanların hayatını kaybettiği bölgede yapımına başlanacak olan yaya alt geçidi vatandaşları sevindirdi.Konuyla ilgili AK Parti GMDK Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın’ı ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, alt geçit ile kazaların önüne geçileceğini dile getirdi.Toydaş, “Demiryolları tarafından alt geçit çalışmasının başlatılmasıyla artık ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçileceğini umut ediyoruz.

Gölbaşı Tren Garına alt geçit yapılacak

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Tren Garı ile çarşı merkezi arasında yayaların kullanması amacıyla alt geçit yapım çalışması başlatılıyor.
Kurugeçit Mahallesi üzerinde bulunan Tren Garı ile çarşı merkezi arasında alt geçit olmaması nedeniyle meydana gelen kazaların önüne geçilmesi için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından alt geçit çalışması başlatılıyor.
Kazaların yaşandığı ve insanların hayatını kaybettiği bölgede yapımına başlanacak olan yaya alt geçidi vatandaşları sevindirdi.
Konuyla ilgili AK Parti GMDK Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın’ı ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, alt geçit ile kazaların önüne geçileceğini dile getirdi.
Toydaş, “Demiryolları tarafından alt geçit çalışmasının başlatılmasıyla artık ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçileceğini umut ediyoruz. Yaya geçidi bittikten sonra inşallah başka kazalar yaşanmaz. Özellikle eğitim öğretim döneminde öğrencilerimiz bu güzergahı kullanarak okullarına güvenli bir şekilde gidecekler. Bu projenin hayata geçmesinde GMDK Başkanımız ve Adıyaman Milletvekillimiz Ahmet Aydın’a, İbrahim Halil Fırat’a, Muhammed Fatih Toprak’a, Yakup Taş’a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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