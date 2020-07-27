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Gölbaşılı gençler devlet desteği ile meslek sahibi olacak

ANKARA HABERLERİ  | 27.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Prof.

Gölbaşılı gençler devlet desteği ile meslek sahibi olacak

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret ederek, eğitim yatırımlarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mega projesini hayata geçirdi.
Veteriner sağlık teknisyeni ve hayvan teknisyeni yetiştirme konusunda Türkiye’de sadece 5 tane bulunan ve istihdam garantili olan, Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kayıtları almaya başladı. Gençleri meslek edindirme noktasında büyük bir adım attıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşı’nda veteriner sağlık teknisyeni ve hayvan sağlığı teknisyeni yetiştirme konusunda ciddi yatırımlar yaparak, Türkiye’de beşincisi Gölbaşı’nda açılan, istihdam garantili olan Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gençlerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Lisemizden mezun olan öğrencilerimiz iş sorunu yaşamıyor. Okulumuzda ise uygulamalı ve iyi bir eğitim alan öğrenciler liseyi bitirdiklerinde iş hayatına atılabiliyor. Türkiye’nin istihdam oranı en fazla olan liselerinden biri olan Veteriner Teknisyenliği okulundan mezun olanlar hayvan sağlığıyla ilgili birçok iş kolunda veteriner teknisyeni olarak çalışabiliyor. Sektör temsilcileriyle yapılacak olan sözleşme ile birlikte, Veteriner Teknisyenliği Meslek Lisesi mezunları istihdama dahil olabilecek” dedi.
Gençlere yeni bir iş kapısı
Mezunlara iş kurarken maddi destek de sağladıklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Burs imkânı sağlıyor, mezunlarımıza iş garantisi sunuyoruz. Aynı zamanda da mezunlarımıza iş kurarken maddi destekte de bulunuyoruz. Erkek öğrencilere sunduğumuz pansiyon imkânı ile gençlerimizin konaklama sıkıntısına da çözüm üretmiş oluyoruz. Böylece lisemizden mezun olan gençlerimiz iş sorunu yaşamayacak” açıklamasında bulundu.
2020-2021 Eğitim- Öğretim yılında ilk defa yerel (mahalli) yerleştirilme ile öğrenci alacak olan okulla ilgili detaylı bilgiye 0 312 484 11 14 / 484 28 38- 0312 882 41 99 numaradan ulaşabilirsiniz.

Gölbaşılı gençler devlet desteği ile meslek sahibi olacak

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