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Gölbaşı’na 3 Bin metre içme suyu hattı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinin su sorunu çözüme kavuşturmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 3 bin metre içme suyu hattı döşüyor.3 bin metre içme suyu hattının 2 bin metresinin döşendiği, İçme suyu hattının tamamlanmasının ardından 40 hanenin su sorununun çözüme kavuşacağı açıklandı.

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinin su sorunu çözüme kavuşturmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 3 bin metre içme suyu hattı döşüyor.
3 bin metre içme suyu hattının 2 bin metresinin döşendiği, İçme suyu hattının tamamlanmasının ardından 40 hanenin su sorununun çözüme kavuşacağı açıklandı. Ayrıca MUSKİ ekipleri tarafından 3 bin metrelik içme suyu hattına yangınlarda kullanılmak üzere 3 adet yangın vanası monte edildi. İtfaiye ve orman arazözleri olası bir orman yangınında vanalardan rahatça su alabilecek.

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