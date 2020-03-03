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Gölbaşı’na Mobil Atık Getirme Merkezi

ANKARA HABERLERİ  | 03.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Mobil Atık Getirme Merkezi, Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere yerleştirildi.Gölbaşı Belediyesi, sıfır atık projesi akpsamında önemli adımlar atıyor.

Gölbaşı’na Mobil Atık Getirme Merkezi

Mobil Atık Getirme Merkezi, Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere yerleştirildi.
Gölbaşı Belediyesi, sıfır atık projesi akpsamında önemli adımlar atıyor. Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran “Sıfır Atık” seferberliğine ilişkin çalışmalar artarak devam ediyor.
Atık Getirme Merkezlerinin ayrı ayrı atık girişlerinden kağıt, plastik, metal, cam, elektronik, pil ve bitkisel yağlar olmak üzere toplamda 7 farklı türde atık toplanıyor.
Mobil Atık Getirme Merkezi, Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere yerleştirildi. İncek Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Eymir Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Sahil Park’a kurulan Mobil Atık Getirme Merkezleri sayesinde doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme kattı sağlaması hedefleniyor.

“Hedefimiz sıfır atık”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ’Sıfır Atık’ projesinin önemini anlattı ve vatandaşları projeye destek vermeye davet etti. Şimşek, israfın önlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Atıkları geri dönüşüme kazandırabilirsek, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek, ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Yani hem doğa hem ekonomi kazanacak. Gölbaşı Belediyesi olarak ‘Çevreci Belediye’ bilinciyle gelecek nesillere de daha yaşanabilir, daha temiz bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.

Gölbaşı’na Mobil Atık Getirme Merkezi

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