YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Gölbaşı’nda asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı’nda asfaltlama çalışmaları devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan yol onarım ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde birçok mahalle ve cadde asfaltlanıyor.Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı ilçesinde yol onarım ve asfaltlama çalışmalarının kademeli olarak devam ettiğini belirterek, “Aciliyet sırasına göre belirlemiş olduğumuz program dahilinde çalışmalarımıza hız verdik.

Gölbaşı’nda asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan yol onarım ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde birçok mahalle ve cadde asfaltlanıyor.
Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı ilçesinde yol onarım ve asfaltlama çalışmalarının kademeli olarak devam ettiğini belirterek, “Aciliyet sırasına göre belirlemiş olduğumuz program dahilinde çalışmalarımıza hız verdik. Hedefimiz ilçemizde kötü hiçbir yolun olmamasıdır. İmkânlar el verdikçe tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Asfalt çalışmalarıyla yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulacaklarını belirten vatandaşlar ise çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a ve ekibine teşekkür etti.

Gölbaşı’nda asfaltlama çalışmaları devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:29
İkindi
16:02
Akşam
18:50
Yatsı
20:07

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Lokman Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Atatürk Baraj Göleti'nde Tekne Turu Başladı
Atatürk Baraj Göleti'nde Tekne Turu Başladı
Çıktığı Elektrik Direğinde Akımına Kapılarak Öldü
Çıktığı Elektrik Direğinde Akımına Kapılarak Öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.