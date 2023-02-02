Gölbaşı'nda bir mahallenin sakinleri Bangladeş'te su kuyusu açtıracak

Temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekilen Bangladeş'in Barisal vilayetine bağlı Muladi ilçesine bağlı köylerde su kuyusu açmak üzere harekete geçen Muhtar Cihat Ceylan'ın başlattığı yardım kampanyasına mahalle sakinleri destek oldu. Toplanan yardımlarla bir yardım kuruluşu vasıtasıyla ilk su kuyusu için çalışmalara başlandı.

Muhtar Ceylan, AA muhabirine mahalle olarak hayır işlerinde birlik içinde olmaya gayret gösterdiklerini, merhum mahalle sakinlerinin anısına su kuyusu açmak için harekete geçtiklerini bildirdi.

Yaptıkları araştırma sonucu Bangladeş'te kuyu açmak üzere bir yardım kuruluşuyla anlaştıklarını aktaran Ceylan, "Kuyumuz nasip olursa 3 ay içinde açılacak, sonrasında ikinci kuyumuzu açacağız. Hedefimiz toplamda 5 kuyuya ulaşmak. Bangladeş Müslüman bir ülke ve çok büyük su sıkıntısı yaşıyorlar. İçme, yıkanma suyu bulamıyorlar. Diğer mahallelerden de bu konuda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırsever vatandaşlardan Sami Bölükbaşı ise kampanyadan haberdar olduktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun anısına su kuyusu açtırmak istediklerini belirterek, "Bize yardımcı oldular. Allah razı olsun. Biriktirdiğimiz parayla buraya geldik. İnşallah kuyuya oğlum Samet Bölükbaşı'nın ismini koyacağız." dedi.

