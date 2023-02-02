YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı'nda bir mahallenin sakinleri Bangladeş'te su kuyusu açtıracak

Gölbaşı'nda bir mahallenin sakinleri Bangladeş'te su kuyusu açtıracak

02.02.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde muhtarın öncülük ettiği yardım kampanyasıyla Bangladeş'te su kuyusu açma çalışması başlatıldı.

Temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekilen Bangladeş'in Barisal vilayetine bağlı Muladi ilçesine bağlı köylerde su kuyusu açmak üzere harekete geçen Muhtar Cihat Ceylan'ın başlattığı yardım kampanyasına mahalle sakinleri destek oldu. Toplanan yardımlarla bir yardım kuruluşu vasıtasıyla ilk su kuyusu için çalışmalara başlandı.

Muhtar Ceylan, AA muhabirine mahalle olarak hayır işlerinde birlik içinde olmaya gayret gösterdiklerini, merhum mahalle sakinlerinin anısına su kuyusu açmak için harekete geçtiklerini bildirdi.

Yaptıkları araştırma sonucu Bangladeş'te kuyu açmak üzere bir yardım kuruluşuyla anlaştıklarını aktaran Ceylan, "Kuyumuz nasip olursa 3 ay içinde açılacak, sonrasında ikinci kuyumuzu açacağız. Hedefimiz toplamda 5 kuyuya ulaşmak. Bangladeş Müslüman bir ülke ve çok büyük su sıkıntısı yaşıyorlar. İçme, yıkanma suyu bulamıyorlar. Diğer mahallelerden de bu konuda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırsever vatandaşlardan Sami Bölükbaşı ise kampanyadan haberdar olduktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun anısına su kuyusu açtırmak istediklerini belirterek, "Bize yardımcı oldular. Allah razı olsun. Biriktirdiğimiz parayla buraya geldik. İnşallah kuyuya oğlum Samet Bölükbaşı'nın ismini koyacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar yağışı sonrası eğlenceli anlar: Motosiklete ip bağlayıp karda kaydıKar yağışı sonrası eğlenceli anlar: Motosiklete ip bağlayıp karda kaydı
Elazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındıElazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Artvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kestiArtvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölbaşı Bangladeş bahçelievler mahallesi

Ankara Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:49
Öğle
13:07
İkindi
15:51
Akşam
18:16
Yatsı
19:36
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.