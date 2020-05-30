YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı

Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.05.2020 16:36 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Uğur Ede idaresindeki 02 ED 007 plakalı kamyonet Akpınar köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan yön levhasına çarptı.Yaşanan kazada sürücü Uğur Ede ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Ede yaralandı.

Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Uğur Ede idaresindeki 02 ED 007 plakalı kamyonet Akpınar köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan yön levhasına çarptı.
Yaşanan kazada sürücü Uğur Ede ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Ede yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:00
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:48
Yatsı
21:25

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Bilen Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.