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Gölbaşı’nda kent mobilyaları belediye atölyesinden

ANKARA HABERLERİ  | 09.03.2020 13:10 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen, kent mobilyaları kamu alanlarında kullanılmak üzere hazırlanıyor.Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde ilçenin ihtiyacı olan bank, kamelya, çöp kutusu, çiçeklik, gibi ürünler imal ediliyor.

Gölbaşı’nda kent mobilyaları belediye atölyesinden

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen, kent mobilyaları kamu alanlarında kullanılmak üzere hazırlanıyor.
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde ilçenin ihtiyacı olan bank, kamelya, çöp kutusu, çiçeklik, gibi ürünler imal ediliyor. Düşük maliyetle imal edilen mobilyalar, usta ellerden özenle çıkan kent mobilyaları Gölbaşı’nın muhtelif noktalarına yerleştirerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.
Gölbaşı’nın daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için çalıştıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Park, bahçe ve caddelerin güzelleştirilmesi adına yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda park, bahçe ve caddelerin ihtiyacı olan bank, kamelya, çöp kutusu, çiçeklik gibi kent mobilyalarını kendi atölyelerimizde üretiyoruz. Bu üretimler hem belediyemize maddi olarak katkı sağlıyor hem de belediyemizin iş gücünün kalitesini gösteriyor. Satın almak yerine üretim yaparak önemli bir tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Gölbaşı’nda kent mobilyaları belediye atölyesinden

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