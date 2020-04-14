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Gölbaşı’nda maske ve eldiven için özel atık kutusu

ANKARA HABERLERİ  | 14.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için ilçede yoğun olarak kullanılan bölgelere atık kutuları koydu.Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu.

Gölbaşı Belediyesi, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için ilçede yoğun olarak kullanılan bölgelere atık kutuları koydu.
Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Bu kapsamda ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için kamu hizmet binaları, belediye binası, sağlık kuruluşları, eczaneler, marketler, semt pazarları, fırınlar ile yoğun kullanılan bölgelere hijyenik atık kutuları konuldu.
Vatandaşlar, kullandıkları tek kullanımlık eldiven ve maskeleri üzerinde bilgilendirici mesajlar yazılı olan kapaklı ve hijyenik atık kutularına atacak. Toplanan atıklar, üzerindeki olası virüsün hayatta kalma süresini ortadan kaldırmak için geçici depolama alanlarında 72 saat bekletildikten sonra tıbbi atık standartlarına uygun biçimde imha edilecek.
Çöpe veya sokaklara kontrolsüz şekilde atılan maskelerin vatandaşların enfekte olmasına sebep olabileceğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kullanılmış maske ve eldivenlerin doğru bir şekilde imha edilmesi çok önemli bir konu. Böylelikle vatandaşımızı virüs riskinden koruyoruz. Halkımızı da bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum. Güzel günlere dönmemizin tek şartı kurallara uyumamız” şeklinde konuştu.

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