Gölbaşı’nda parklar bahara hazır

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilçe ilkbahar mevsimine hazırlanıyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla halkın ortak kullanımına açık tüm alanları daha bakımlı hale getirmeyi ve yaz döneminde ağaçların dal ve yapraklarının daha kuvvetli büyüyebilmesini, ürünlerin daha kaliteli olmasını, ağaçların eski kuvvetine kavuşmasını hedefliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte ilçenin mesire ve piknik alanları, park ve yeşil alanlar ile kavşak ve refüjlerinde bitki bakımı, çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetlerine yönelik çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Ekipler, çalışmalarını hız kesmeden tüm mahallelerde gerçekleştirecek.

