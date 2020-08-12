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Gölbaşı’nda yeni doğanlara hoşgeldin hediyesi ile karşılama

ANKARA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla gerçekleştirilen “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında hediye edilen bebek bakım çantaları, bu kez evler ziyaret edilmeden adreslere gönderilerek teslim edilecek.Yeni doğan bebekleri ve anneleri kucaklayan proje kapsamında sağlık personeli tarafından hazırlanan çantalarda doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pratik tüm bilgiler mevcut.

Gölbaşı’nda yeni doğanlara hoşgeldin hediyesi ile karşılama

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla gerçekleştirilen “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında hediye edilen bebek bakım çantaları, bu kez evler ziyaret edilmeden adreslere gönderilerek teslim edilecek.
Yeni doğan bebekleri ve anneleri kucaklayan proje kapsamında sağlık personeli tarafından hazırlanan çantalarda doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pratik tüm bilgiler mevcut. Salgın öncesi Gölbaşı Belediyesi ekiplerinin evleri ziyaret ederek teslim ettikleri bebek bakım çantaları bu kez belirlenen adreslere gönderim yapılarak gerçekleştirilecek.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in yakından takip ettiği proje ile vatandaşların bilinçlendirilmesi ve belirli ihtiyaçlara karşılılık verilmesi hedefleniyor.

En minik üyelere “Dünyaya Merhaba” sürprizi
Kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşlarla yaptığı çeşitli farkındalık projeleri ile katkı sağlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek’in de destek verdiği “Hoşgeldin Bebek” çantası projesi ailelerin mutluluğuna ortak oluyor. “Dünyaya merhaba diyen miniklerimize ve ailelerine destek olmak amacı ile başlattığımız projemize pandemi dolayısıyla ara vermiştik. Mutlu aileler mutlu bireyler yetiştirirler. Biz de Gölbaşı Belediyemiz ile birlikte bu mutluluğa ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman ulaşmayı hedefliyoruz” diye belirten Başkan Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Hanım’ın da gönüllü destek olduğu projenin yeniden başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Hoşgeldin Bebek” çantasına erişmek için yapılması gerekenler
Doğum sonrası süreçte de devam eden bilgilendirme ve destek hizmetinde, anne ve bebeğin herhangi bir problemi için oluşan talepler Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine 485 54 30 ve 485 54 35 numaralı telefonlar aracılığıyla iletilebilecek. Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında hastanelerden yeni doğum yapan annelerle ilgili bilgi alma imkanı bulunamadığından kendilerine ulaşılamayan annelerin de hizmetten yararlanabilmesi için, yine aynı numaradan yetkililere ulaşarak iletişim bilgilerini vermesi halinde ekiplerin kendileriyle iletişime geçecek.

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