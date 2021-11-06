Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'yı 2-1 mağlup etti.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Rusya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını milli takım, 2-0 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda gol bulamamasına rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Şampiyonada ikinci galibiyetini alan Türkiye Kadın Milli Takımı, yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.



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