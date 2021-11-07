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Golbol Avrupa Şampiyonası

07.11.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Milli Takımı: 2 - Büyük Britanya: 3

Golbol Avrupa Şampiyonası

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya'ya 3-2 yenildi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Büyük Britanya, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Şampiyonada ilk yenilgisini yaşayan Türkiye Kadın Milli Takımı, 9 Kasım Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.

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