Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'ya 4-1 yenildi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, yarı final maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Ukrayna, karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Ukrayna, yarın finalde Litvanya ile Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. Türkiye ise üçüncülük maçına çıkacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz