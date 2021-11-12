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Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı

12.11.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya: 6- Ukrayna: 3

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 6-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Litvanya, şampiyonluk mücadelesinde Ukrayna ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Litvanya, maçtan 6-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Litvanya, Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ikincilik elde etti.

- Madalya töreni

Müsabakaların ardından madalya töreni yapıldı.

Erkeklerde Litvanya altın madalya alırken, Ukrayna gümüş , Türkiye ise bronz madalya sahibi oldu.

Kadınlarda ise Rusya altın madalyaya uzanırken, Türkiye gümüş ve İsrail bronz madalya aldı.

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