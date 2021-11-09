YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefliyor

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefliyor

09.11.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefliyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Samsun'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyor.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Finlandiya'yı yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Antrenör Gültekin Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından dinlenmeden Avrupa şampiyonasına hazırlandıklarını ifade eden Karasu, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar olimpiyat şampiyonluğunun ardından hiç dinlenmeden şampiyonanın hazırlıklarına başladılar. Yaşları küçük daha gelişim çağındalar. Fiziksel ve mental olarak zorluk yaşıyoruz. Ona rağmen çocuklarımız burada ellerinden geleni gösteriyorlar. Çeyrek finale çıktık. Rakibimiz kim belli değil. Bizim için fark etmiyor. Bizim çocuklarımız, kim çıkarsa çıksın şampiyon olmak için buraya geldi. Kendi evimizde, seyircimiz önünde şampiyon olmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
Golbol Avrupa ŞampiyonasıGolbol Avrupa Şampiyonası

Samsun Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:08
Öğle
12:24
İkindi
15:03
Akşam
17:29
Yatsı
18:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Canalp Eczanesi
Ilkadimcanik
Araştırma Eczanesi
Ilkadimcanik
Hayat Eczanesi
Ilkadimcanik
Yaşam Eczanesi
Atakum
Simge Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.