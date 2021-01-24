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Golbol Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu unvanını korumak istiyor

24.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Golbol Kadın Milli Takımı, 2016 Rio'nun ardından yine altın madalyanın sahibi olmak için hazırlıklarını sürdürüyor - Antrenör Gültekin Karasu: - "Son paralimpik oyunları şampiyonu olarak Tokyo'ya unvanımızı korumaya gideceğiz" - Takım kaptanı Sevda Altunoluk: - "İnşallah 2016'da yaşattığımız o büyük gururu Tokyo'da da yaşatmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu"

MURAT ÖZÜNAL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında ertelenen ve ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu unvanını korumayı amaçlıyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ve daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunları ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2018 Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanma başarısı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı, Karaman'da gerçekleştirilen hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Golbol Kadın Milli Takımı antrenörlerinden Gültekin Karasu, AA muhabirine, Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamındaki kampın başarılı geçtiğini söyledi.

Tokyo'dan Türkiye'ye şampiyon olarak dönmek istediklerini aktaran Karasu, "Son paralimpik oyunları şampiyonu olarak Tokyo'ya unvanımızı korumaya gideceğiz. Önceki takımdan sadece iki sporcumuz var. Şimdi yenilemiş bir kadroya sahibiz. Hepsi şampiyon olacaklarına inanıyor. Şampiyon olmak için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Takımın 2016'daki olimpiyat şampiyonluğunun ardından yapılandırıldığını ve yine önemli derecelere ulaşıldığını anımsatan Karasu, şöyle devam etti:

"Bu yeni yapı 2018'de dünya ikincisi, 2019'da da Avrupa şampiyonu oldu. Dünya ikincisi olduklarında kota elde edip, tekrar olimpiyatlara gitmeye hak kazandılar. Türk spor tarihinde takım sporlarında ilk defa Golbol Kadın Milli Takımı'mız olimpiyat şampiyonu olmuştur. Takım sporlarında üçüncülüğümüz vardı, o da erkek milli takımımızdı. Bireysel olarak olimpiyat şampiyonluğumuz çok ama takım olarak şu ana kadar yapılamayanı yaptılar. Bunu da inşallah tekrar edeceğiz"

- Altunoluk: "Çok çalışıyoruz, daha da çalışacağız"

Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk, olimpiyatlara çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Tokyo'da şampiyon olmak istediklerinin altını çizen Altunoluk, "Çok çalışıyoruz, daha da çalışacağız. Çünkü rakiplerimiz çok iyi. İnşallah 2016'da yaşattığımız o büyük gururu Tokyo'da da yaşatmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu." diye konuştu.

Milli sporcu Gülşah Aktürk ise 2008'den bu yana milli takımda oynadığını belirterek, "2016 yılında çıtayı en yükseğe çıkarttık. Bunu da korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olduk. Bu, 2021 yılında gelecek olan başarının ayak sesleri diye düşünüyorum. Bunun için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Antrenmanlarımız verimli geçiyor. Her şey yolunda." şeklinde konuştu.

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