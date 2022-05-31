Golbol Kadın Milli Takımı Ordu'da kampa girdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı, haziranda Çin'de düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası için Ordu'da kampa girdi.

Golbol Kadın Milli Takımı Antrenörü Gültekin Karasu, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiren antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da kamp yapmalarına imkan sağlayan Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

Takımın dünya şampiyonluğunun bulunmadığını, bu nedenle organizasyonun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Karasu, Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de kota almayı hedeflediklerini söyledi.

Ocak ayından bu yana şampiyonanın hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Karasu, "Şu ana kadar her şey çok güzel geçiyor. İnşallah sakatlık yaşamadan kamplarımızı tamamlamış oluruz. Moralli bir şekilde şampiyonaya gitmek istiyoruz." dedi.

Karasu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları sonrası bu spora olan ilginin arttığına dikkati çekerek, "Özellikle elde ettiğimiz başarının basında yer almasıyla birlikte çok güzel şeyler oldu. Birden bire bu spora olan ilgi çok arttı. Bu spora katılmak isteyen pek çok kişiyi gördük. Bu da bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Sevda Altınoluk da yaklaşık 15 yıldır bu branşla uğraştığını belirterek, "Bu takım paralimpik şampiyonu. Dünya şampiyonluğumuz eksik. İnşallah bunu kazanmak için de sonuna kadar çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Golbol Kadın Milli Takımı'nı 12 Haziran'a kadar kentte ağırlayacaklarını dile getirerek, en son 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan millilerden dünya şampiyonluğu beklediklerini kaydetti.

