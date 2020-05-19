YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gölcük Asar Deresi kavşak yollarına onarım

Gölcük Asar Deresi kavşak yollarına onarım

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Asar Deresi Kavşağı D-100 Karayolu bağlantı yollarında yol onarımı yapılıyor.Projelerini hayata geçirmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Asar Deresi Kavşağı D-100 Karayolu bağlantı yollarında yol onarımı yapılıyor.
Projelerini hayata geçirmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı, Gölcük ilçesi Asar Dere Kavşağı D-100 Karayolu bağlantı yollarında onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan onarım çalışmaları ile araçların yolda daha konforlu hareket edebilmesi sağlanacak.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gölcük Asar Dere Kavşağı D-100 katılım kollarında bozulan zeminleri söküyor. Söküm işlemi sonrasında yama asfaltlaması yapılıyor. Yapılan onarım çalışması ile yolun konforu arttırılırken vatandaşlarında memnuniyeti kazanılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Merkez Eczanesi
Basiskele
Kemal Eczanesi
Gebze
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.