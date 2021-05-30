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Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor

30.05.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, salgınla mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Gölü, bol yeşilliği ve açan çiçekleriyle ziyaretçilerini cezbeden Gölcük, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son yıllarda en sessiz günlerini yaşıyor.

Hafta sonları kısıtlama nedeniyle sadece kurbağa ve kuş seslerinin hakim olduğu tabiat parkı, 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerin üst seviyede tutulması için denetimlerini sürdürüyor.

Sessizliğin hakim olduğu tabiat parkı, drone ile havadan görüntülendi.

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